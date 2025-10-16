На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, с чем связан низкий спрос на газ в Европе

Путин: спрос на газ в Европе остается ниже уровня 2019 года
Vladislav Culiomza/Reuters

В Европе спрос на газ ниже уровня 2019 года, это связано с падением уровня промышленного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

«Устойчиво растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, тогда как в той же Европе спрос на газ до сих пор ниже уровня 2019 года», — сказал он.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

В сентябре ирландский журналист Брайан Макдональд написал, что под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам СПГ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.

