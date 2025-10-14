В Польше расшифровали сигнал Путина Западу

Президент РФ Владимир Путин послал Западу сигнал на совещании с членами Совета безопасности. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

По словам журналистов, Путин дал понять Западу, что Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока не достигнет всех ее целей.

«Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем», — отмечается в статье.

7 октября Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российской армией. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил он. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Спецоперация на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта. Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о невозможности нанести стратегическое поражение России.