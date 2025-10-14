На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше расшифровали сигнал Путина Западу

Mysl Polska: Путин дал понять Западу, что Россия достигнет целей СВО
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин послал Западу сигнал на совещании с членами Совета безопасности. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

По словам журналистов, Путин дал понять Западу, что Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока не достигнет всех ее целей.

«Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем», — отмечается в статье.

7 октября Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российской армией. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил он. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Спецоперация на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта. Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о невозможности нанести стратегическое поражение России.

