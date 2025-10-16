В Госдуме осудили дискриминацию проживающих в Латвии россиян

ГД в заявлении решительно осудила дискриминацию проживающих в Латвии россиян

Госдума на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Документ был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, пишет РИА Новости.

В заявлении говорится, что депутаты решительно осуждают очередной виток дискриминации Латвией постоянно проживающих в этой стране граждан России.

Депутаты отметили факты нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения Латвии. Депортируемым гражданам пообещали оказать все меры поддержки.

Сам Володин заявил, что Латвия, депортируя граждан России, преследуя их за инакомыслие, встает на путь нацистской Германии.

До этого Госдума рекомендовала правительству проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Латвии осудили россиянина за видео в поддержку ВС РФ.