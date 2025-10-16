В Латвии осудили россиянина за видео в поддержку ВС РФ

Суд в Латвии приговорил россиянина к лишению свободы за ролики о ВС РФ

Курземский окружной суд в латвийском городе Вентспилс приговорил гражданина РФ Сергея Хроменкова к одному году лишения свободы. Об этом сообщает портал Delfi.

Его осудили за публикацию видеороликов в социальной сети TikTok. В видео он выражал поддержку российской армии, участвующей в боевых действиях на территории Украины. Он также демонстрировал запрещенную в Латвии георгиевскую ленту и флаг РФ.

На судебном заседании россиянин вину не признал, утверждая, что его высказывания являлись реакцией на дискриминацию русскоязычного населения в балтийской республике. По окончании срока Хроменков будет депортирован с территории Латвии.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском языке.