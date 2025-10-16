В Кремле сообщили о предстоящем телефонном разговоре Путина

Президент России Владимир Путин вечером планирует провести международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Возможен вечерний международный телефонный разговор», — заявил Песков.

По его словам, российский лидер сегодня работает в Кремле, проводит деловые встречи.

10 сентября президент США Дональд Трамп заявлял журналистам, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор со своим российским коллегой. Позже Песков прокомментировал это заявление, сказав, что российской стороне о предстоящем диалоге лидеров неизвестно.

Неделю назад Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, в ходе которого собеседники пришли к согласию, что многим лидерам арабских государств будет сложнее попасть в Москву из-за начала активной фазы реализации плана Трампа по нормализации ситуации в палестинском анклаве.

Ранее в Кремле рассказали о возможном разговоре Путина и Эрдогана.