В Кремле прокомментировали анонсированный Трампом звонок Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал информацию о телефонном звонке президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге.
«Пока не известно», — заявил Песков.
10 сентября Трамп заявлял журналистам, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
6 октября Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Политики обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте плана нормализации в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Как отметили в Кремле, Путин в ходе разговора подтвердил позицию России по комплексному урегулированию палестинского вопроса.
Накануне газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».
Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».