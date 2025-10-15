На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали анонсированный Трампом звонок Путину

Песков: пока о звонке Трампа Путину ничего не известно
AP/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал информацию о телефонном звонке президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге.

«Пока не известно», — заявил Песков.

10 сентября Трамп заявлял журналистам, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

6 октября Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Политики обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте плана нормализации в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Как отметили в Кремле, Путин в ходе разговора подтвердил позицию России по комплексному урегулированию палестинского вопроса.

Накануне газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

