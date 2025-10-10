Путин обсудил подготовку к российско-арабскому саммиту с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и ас-Судани согласились, что многим лидерам арабских государств будет сложнее попасть в Москву из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа.

Президент России и премьер Ирака сошлись во мнении, что саммит лучше перенести на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано.

10 сентября сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. В тот же день намерение приехать на саммит подтвердил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

Кроме того, представители арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств, также выразили готовность посетить саммит.

Ранее Катар анонсировал свое участие в российско-арабском саммите.