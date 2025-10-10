Трамп допустил возможность ужесточения санкций против России

Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что может ужесточить действующие в отношении России санкции. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Могу», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, планирует ли он вводить новые рестрикции в отношении России.

1 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не удивится введению новых санкций со стороны США, но уже адаптировалась к этому и готова справиться с ними.

26 сентября Трамп заявил, что российская экономика на фоне конфликта на Украине «катится к чертям». По его мнению, Москве пора «остановиться», а чтобы ускорить этот процесс, американский лидер также предложил Турции полностью отказаться от российской нефти.

При этом Банк России на прошлой неделе приводил противоположные оценки экономической ситуации в РФ. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в стране продолжается умеренный экономический рост и отсутствует рецессия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

