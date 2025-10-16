На Западе назвали неожиданную причину разворота Трампа к Украине

Politico: Трамп развернулся к Украине из-за гнева от освещения саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске, как триумфа российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает издание Politico.

«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного «триумфом Путина», вызвало гнев Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что лидер США «ничего не получил» ни во время саммита, ни после него. Отмечается также, что важную роль могла сыграть работа над ошибками украинских властей в отношениях с президентом Трампом.

Недавно президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая.

До этого Дональд Трамп опять призвал Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Президент США сообщил, что на этой неделе обсудит с Владимиром Зеленским предстоящее наступление Украины и выделение Киеву ракет Tomahawk. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что ждал от России в конфликте с Украиной.