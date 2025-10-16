На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали неожиданную причину разворота Трампа к Украине

Politico: Трамп развернулся к Украине из-за гнева от освещения саммита на Аляске
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от освещения СМИ саммита на Аляске, как триумфа российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает издание Politico.

«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного «триумфом Путина», вызвало гнев Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что лидер США «ничего не получил» ни во время саммита, ни после него. Отмечается также, что важную роль могла сыграть работа над ошибками украинских властей в отношениях с президентом Трампом.

Недавно президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая.

До этого Дональд Трамп опять призвал Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Президент США сообщил, что на этой неделе обсудит с Владимиром Зеленским предстоящее наступление Украины и выделение Киеву ракет Tomahawk. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что ждал от России в конфликте с Украиной.

