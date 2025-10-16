Трамп рассказал, что ждал от России в конфликте с Украиной

Трамп заявил, что ждал победы России в первую неделю конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждал победы России в первую неделю конфликта с Украиной. Запись выступления в Белом доме опубликована на портале C-Span.

По мнению Трампа, президент России Владимир Путин «должен был выиграть эту войну за одну неделю».

«А теперь она идет четвертый год. Это не очень красит его так называемую военную машину», — заявил президент США.

До этого Трамп заявил, что в пятницу обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским наступление, которое планирует украинская армия.

Встреча президентов США и Украины состоится 17 октября в Белом доме. Они планируют обсудить просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в области производства дронов. При этом на прошлой неделе Трамп намекнул, что может отправить Tomahawk Украине, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил об «усердной работе» над решением конфликта на Украине.