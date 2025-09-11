Путин назвал приоритетную общенациональную задачу России

Приоритетной общенациональной задачей России является улучшение демографической ситуации в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка», передает РИА Новости.

Речь российского лидера зачитал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Основной темой форума является широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой страны.

«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи - приоритетная общенациональная задача», — заявил Щеголев, приводя слова Путина.

Президент России в речи подчеркнул, что в данном вопросе нужно в полной мере использовать потенциал государства, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и волонтерского движения.

До этого глава государства во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что женщины сейчас рожают и после 35 лет, и в 40 лет, а для России чем больше малышей — тем лучше.

Ранее в Минтруде высказались о выборе россиянок между материнством и работой.