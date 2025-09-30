В правительстве РФ пообещали улучшить качество жизни для большинства россиян

Хуснуллин: у 75% россиян должно улучшится качество жизни к 2030 году

Качество жизни к 2030 году должно улучшится у 75% россиян, проживающих в более чем 2 тыс. опорных населенных пунктах. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он сообщил лидеру страны, в 2025 году в стране планируется ввести более 100 млн квадратных метров жилья.

«С каждым губернатором мы подписали соглашение, расписали, что будет сделано до 2030 года и до 2036 года, на 30% должно улучшиться качество жизни», — сказал он.

Опорный населенный пункт (ОНП) — это населенный пункт, расположенный вне границ городских агломераций, приоритетное развитие которого способствует достижению национальных целей и обеспечению национальной безопасности.

Во время своего доклада Хуснуллин также сообщил президенту, что новые регионы РФ полноценно интегрировались в экономику страны. Правительство России продолжает заниматься развитием новых регионов, отметил он. Ряд регионов уже даже идет на среднем уровне по сравнению с другими субъектами России.

Ранее Хуснуллин рассказал об участии северокорейских строителей в восстановлении приграничья РФ.