Хуснуллин: новые регионы РФ полностью интегрировались в экономику страны
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер Марат Хуснуллин в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что новые регионы РФ полноценно интегрировались в экономику страны. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

По его словам, правительство России продолжает заниматься развитием новых регионов.

«Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам. Ряд регионов уже даже идет на среднем уровне по сравнению с (другими) российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России », — отметил вице-премьер.

26 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле позднее поделятся информацией о мероприятиях и планах президента РФ Владимира Путина на 30 сентября, в день трехлетия воссоединения четырех новых регионов с Россией. В прошлом году он не принимал участия в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но поздравил россиян с этой датой.

Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказалось от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

Ранее Путин заявил, что РФ добьется права определять свой путь развития.

