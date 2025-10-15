Армянская церковь выступила с обвинениями в адрес властей

Армянская апостольская церковь (ААЦ) заявила, что задержание священнослужителей Арагацотнской епархии является очередным проявлением систематической антицерковной кампании властей Армении, которая нацелена на нарушение естественной деятельности церкви. Соответствующее заявление приводит ТАСС.

«Подобные возмутительные действия явно демонстрируют злонамеренный умысел, направленный на нарушение нормальной деятельности церкви, подрыв авторитета церкви, распространение атмосферы страха и тревоги среди духовенства, верующих и во всем обществе», — сказано в заявлении ААЦ.

15 октября сообщалось, что в Армении силовики задержали 13 священнослужителей Арагацотнской епархии, среди них — ее глава, епископ Мкртич.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

В июне сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении.

Власти Армении обвиняли его в призывах к свержению власти, сам же иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

3 октября суд в Ереване приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.

Ранее Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом».