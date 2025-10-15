В Армении задержали группу священников Арагацотнской епархии

В Армении силовики задержали 13 священнослужителей Арагацотнской епархии, среди них — ее глава, епископ Мкртич. Об этом сообщили в пресс-службе Армянской апостольской церкви, передает РИА Новости.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

В июне сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении.

Власти Армении обвиняли его в призывах к свержению власти, сам же иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

3 октября суд в Ереване приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.