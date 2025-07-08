Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что будет лично руководить «освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ)».

По его словам, Первопрестольный Эчмиадзин якобы захвачен «антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой». Кроме того, Пашинян утверждает, что «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед», и ААЦ необходимо освободить от него.

«Я буду руководить этим освобождением», — заключил политик.

Отношения между ААЦ и правительством Армении обострились после заявлений Пашиняна о принадлежности Карабаха Азербайджану. Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. С конца мая премьер регулярно критикует католикоса и архиепископов, требуя их покинуть церковь из-за информации о якобы нарушении обета безбрачия.

В конце июня в Армении арестовали двух архиепископа ААЦ по подозрению в захвате власти и планировании террористических в стране. Кроме архиепископов арестованы еще 15 человек. В ААЦ задержание архиепископов назвали «личной местью» и призвали их отпустить.

В 2024 году один из арестованных архиепископов, лидер протестного движения «Священная борьба» Баграт Галстанян объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики Пашиняна в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

Ранее Пашинян потребовал выбрать нового главу Армянской апостольской церкви.