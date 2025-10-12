Президент Мадагаскара заявил о попытке переворота в стране

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти в стране. Об этом сообщает французское агентство AFP.

«Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам», — говорится в публикации.

В конце сентября на острове начались волнения из-за перебоев с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. На этом фоне в посольстве РФ посоветовали туристам из России не приезжать до нормализации обстановки, а тем, кто уже находится на острове, — соблюдать повышенную осторожность и избегать многолюдных мест.

11 октября СМИ сообщили, что военные из CAPSAT (Корпуса кадрового управления армии) и протестующие смогли проникнуть на площадь 13 мая в Антананариву. Солдаты публично отказались выполнить приказ об открытии огня по протестующим и призвали другие силовые структуры страны поддержать их. После этого президент Мадагаскара Андри Радзуэлина якобы покинул Антананариву, однако позднее портал 2424.mg опроверг эти сообщения.

Ранее россияне на Мадагаскаре обратились в посольство за помощью.