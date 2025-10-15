Путин встречается с президентом Сирии в Кремле

В Кремле проходят переговоры Путина с президентом Сирии Ахмедом Шараа

Переговоры президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Ахмедом Шараа проходят в Кремле. Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.

Глава российского государства отметил, что отношения между Сирией и Российской Федерацией всегда носили исключительно дружеский характер.

15 октября аш-Шараа прилетел в Москву для проведения встречи с президентом России.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, тема российских военных баз в Сирии, вероятно, будет подниматься в ходе переговоров лидера России с президентом Сирии на переходный период.

Кроме того, по данным Reuters, аш-Шараа на переговорах с Путиным потребует выдать бывшего лидера Сирии Башара Асада.

В статье говорится, что новые власти Сирии хотят получить экс-главу государства, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев», уточнили журналисты.

Ранее немецкие журналисты выяснили, как Асад живет в Москве.