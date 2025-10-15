На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин встречается с президентом Сирии в Кремле

В Кремле проходят переговоры Путина с президентом Сирии Ахмедом Шараа
true
true
true

Переговоры президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Ахмедом Шараа проходят в Кремле. Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.

Глава российского государства отметил, что отношения между Сирией и Российской Федерацией всегда носили исключительно дружеский характер.

15 октября аш-Шараа прилетел в Москву для проведения встречи с президентом России.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, тема российских военных баз в Сирии, вероятно, будет подниматься в ходе переговоров лидера России с президентом Сирии на переходный период.

Кроме того, по данным Reuters, аш-Шараа на переговорах с Путиным потребует выдать бывшего лидера Сирии Башара Асада.

В статье говорится, что новые власти Сирии хотят получить экс-главу государства, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев», уточнили журналисты.

Ранее немецкие журналисты выяснили, как Асад живет в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами