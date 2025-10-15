Временный президент Сирии прибыл в Россию для встречи с Путиным

SANA: Аш-Шараа прилетел с визитом в Москву, где пройдут их переговоры с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прилетел в Москву для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Президент Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию с официальным визитом для проведения переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным о двусторонних отношениях между двумя странами, а также о региональных и международных событиях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, тема российских военных баз в Сирии, вероятно, будет подниматься в ходе переговоров лидера России с президентом Сирии на переходный период.

Кроме того, по данным Reuters, аш-Шараа на переговорах с Путиным потребует выдать бывшего лидера Сирии Башара Асада.

В статье говорится, что новые власти Сирии хотят получить экс-главу государства, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев», уточнили журналисты.

Ранее временный президент Сирии рассказал о развитии связей с Россией и Китаем.