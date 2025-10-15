МИД: Россия не получала запросов от Дании по ситуации с беспилотниками

Захарова отвергла обвинения в причастности РФ к инцидентам с дронами в Европе

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к инцидентам с беспилотными летательными аппаратами в Европе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Также дипломат отметила, что российская сторона не получала по дипломатическим каналам официальных запросов от Дании по поводу ситуации с неопознанными дронами.

«Расследование правоохранительными органами Дании дела о предполагаемых полетах неопознанных БПЛА в датском воздушном пространстве продолжается. Официальных запросов на этот счет от датских властей по дипломатическим каналам не поступало», — сказала она.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не направляет ракеты и БПЛА на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.

Ранее WSJ написала, что новая линия фронта конфликта на Украине проходит «через Данию».