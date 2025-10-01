WSJ: новая линия фронта конфликта на Украине уже проходит через Данию

«Новая линия фронта» конфликта на Украине «проходит через Данию» на фоне появления беспилотников над ее военными объектами и аэропортами. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Новая линия фронта войны на Украине проходит через Данию. Датчане сталкиваются с последствиями своего активного сопротивления вторжению России», — говорится в сообщении издания.

Серия наблюдений беспилотников над секретными объектами в Дании встревожила скандинавскую страну и заставила ее задуматься о возможных последствиях такой поддержки, пишет WSJ.

Дания, напоминает газета, лидирует в поддержке Украины с момента начала СВО. Передав Киеву «все имеющееся у нее вооружение», страна начала напрямую финансировать украинские оружейные заводы, внедрив подход, получивший название «датской модели».

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не направляет ракеты и БПЛА на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.

Ранее в США обвинили лидеров стран Европы в разжигании войны.