В Кремле оценили скандальное увольнение главы района в Самарской области

Песков не стал комментировать этическую сторону скандального увольнения Жидкова
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Назначение и увольнение глав районов — прерогатива руководителя региона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на скандальное увольнение главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова.

«Что касается этической стороны, то я не хотел бы давать комментарий», — заявил Песков.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash писал, что уволенный глава района был экстренно госпитализирован в отделение кардиологии. По данным канала, у бывшего чиновника диагностировали гипертонический криз.

Видео скандального увольнения распространилось в сети 14 октября. Инцидент произошел во время инспекции реконструируемых муниципальных объектов региона. На кадрах видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатора обвинили в «быдлячестве» из-за скандала с увольнением чиновника.

