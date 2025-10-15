На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатора обвинили в «быдлячестве» из-за скандала с увольнением чиновника

Журналист Кашеварова: быдлячество оскорбляет то, за что вступился Федорищев
true
true
true
close
Юрий Жидков/VK

Форма обращения, в которой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вступился за память Великой отечественной войны, сама по себе наносит оскорбление ветеранам. Об этом заявила общественница и журналист Анастасия Кашеварова в Telegram-канале.

По ее словам, региональным властям нужно помнить о своем служебном положении и вести себя соответствующе.

«Человек со статусом и государственной должностью должен понимать, что быдлячество также оскорбляет то, за что он вступился и неумело, хамски поставил на вид», — написала она.

По ее словам, камень с табличкой о Великой отечественной войне, из-за которого начал материться Федорищев, был лишь обозначением проекта мемориала. Объект был возведен несколько лет назад под началом уволенного главы Кинельского района Юрия Жидкова (на фото).

Журналистка добавила, что оставленный камень является допущением и вопрос можно было решить просто сняв табличку, однако оскорблением памяти солдат ВОВ данное действие не является.

Видео скандального увольнения распространилось в сети 14 октября. Инцидент произошел во время инспекции реконструируемых муниципальных объектов региона. На кадрах видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!» . При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее уволенный глава района, которого «послал» губернатор, был госпитализирован.

