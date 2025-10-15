Уволенный глава района, которого «послал» губернатор, госпитализирован

Уволенный глава Кинельского района Юрий Жидков (на фото) экстренно госпитализирован в отделение кардиологии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у бывшего чиновника диагностировали гипертонический криз.

В интервью Mash экс-чиновник признался, что не понимает причин своего отстранения. Он признался, что ему обидно из-за случившегося. Бывший глава района рассказал, что планирует заняться своим здоровьем и отдохнуть.

По его словам, с губернатором региона Вячеславом Федорищевым у него не было конфликтов. Кроме того, Кинельский район занял первое место в области по экономическим показателям за 2024 год. Однако средства на ремонт школ и других объектов запланированы только на 2027 год, поэтому работы еще не начались.

Видео скандального увольнения распространилось в сети 14 октября. Инцидент произошел во время инспекции реконструируемых муниципальных объектов региона. На кадрах видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Федорищев также может потерять свой пост.