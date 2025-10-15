В НАТО подтвердили, что обсуждают снятие ограничений на применение вооружений против РФ

Страны НАТО обсуждают новые правила по применению оружия против самолетов и беспилотников, которые незаконно попадают в воздушное пространство стран Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Он утвердительно ответил на вопрос, действительно ли в НАТО обсуждают новые правила, которые позволят применять вооружение против российских истребителей и БПЛА.

«Да, одна из тем обсуждения - это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда», — сказал Франканен.

9 октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что союзники по НАТО обсуждают «более решительный ответ на все более провокационные действия Владимира Путина», в том числе путем размещения вооруженных дронов вдоль границы с Россией и смягчения ограничений для патрулирующих границы пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам. К чему это приведет — рассказал обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

