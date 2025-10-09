В Госдуме иронично ответили на угрозу НАТО сбивать российские цели

Депутат Колесник: в НАТО пугают самих себя, разрешая наносить удары по целям из РФ

Обсуждая возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, члены НАТО «пугают самих себя». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Члены Североатлантического альянса пугают самих себя, когда готовятся сбивать российские цели, которые якобы могут залетать на территорию НАТО. Они сами себе придумывают какие-то опасности, чтобы пугать свое население. Недавняя история с якобы российскими самолетами над территорией Эстонии может служить тому подтверждением», — сказал депутат.

По его мнению, подобные предложения со стороны НАТО не усилят напряженность между альянсом и Россией, так как «они имеют право делать все что им заблагорассудится над своей собственной территорией».

«Единственное, что вызывает некоторую озабоченность, — это то, что НАТО могут нанести удар по российским целям не только над своей территорией. Если вдруг дойдет до того, что альянс нанесет удар, но уже над нашей территорией, то это вызовет немедленные ответные действия со стороны России. Так что им следует быть очень осмотрительными и осторожными в выборе целей», — заключил Колесник.

Газета Financial Times со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что НАТО обсуждает возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, залетевшим в воздушное пространство блока.

Ранее стало известно, что Европа хочет разместить ударные дроны у границ с Россией.