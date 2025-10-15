На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто возглавит военную администрацию Одессы

«Страна.ua»: Зеленский назначил Лысака главой военной администрации Одессы
dnipropetrovskaODA/Telegram

Главой военной администрации Одессы станет Сергей Лысак, в настоящее время занимающий должность председателя администрации Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сергея Лысака на новый пост. Однако на сайте офиса главы государства документ пока не опубликован.

14 октября телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. В ответ чиновник заявил, что планирует обжаловать решение главы государства в Верховном суде Украины. Если этого будет недостаточно, он направит иск в Европейский суд по правам человека.

Позднее в Службе безопасности Украины подтвердили, что Труханова лишили гражданства. Ведомство опубликовало фотографию российского паспорта чиновника и добавило, что он также имеет действующий загранпаспорт РФ.

Комментируя ситуацию, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы. Как он сказал, Зеленский будет пытаться представить случившееся как «борьбу за безопасность», но не уточнит, что за его собственную.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил решение Зеленского лишить Труханова гражданства.

