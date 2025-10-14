На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-нардеп объяснил решение Зеленского лишить гражданства мэра Одессы

Экс-нардеп Олейник: Зеленский хочет взять полный контроль над вертикалью власти
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Лишив гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, украинский лидер Владимир Зеленский пытается взять под полный контроль вертикаль власти в республике. Об этом NEWS.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«На мой взгляд, это плановая работа [Зеленского] по взятию контроля над вертикалью власти. Сегодня у него нет проблем на уровне парламента, кабинета министров и военных. Однако есть проблема на уровне органов местного самоуправления», — заявил Олейник.

Политик напомнил, что у Зеленского непростые отношения с мэром Киева Виталием Кличко, и он пытается снять его любыми путями.

Экс-нардеп указал, что роль мэра в организации президентских и парламентских выборов очень высока. По его словам, есть маленькие города, где «губернатор в состоянии задавить мэра», но с Трухановым «не такие простые отношения».

14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Также в список попали Сергей Полунин и экс-нардеп Олег Царев.

Ранее мэр Одессы заявил, что город не является русским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами