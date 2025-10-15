Сийярто заявил о ежедневном риске эскалации конфликта на Украине

Сийярто: каждый день конфликта на Украине создает новый риск эскалации

Каждый день конфликта на Украине создает новый риск эскалации. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях форума «Российская энергетическая неделя», пишет РИА Новости.

Таким образом венгерский министр высказался о возможности поставки ракет Tomahawk на Украину.

«Мы понимаем, что каждый день продолжения войны создает риск огромной эскалации», — сказал он.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача США крылатых ракет Tomahawk Украине приведет к другому уровню эскалации военного конфликта.

В свою очередь постпред США в Североатлантическом альянсе (НАТО) Мэттью Уитакер сообщил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk якобы поставит под угрозу энергетические объекты на территории России и может побудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Уитакер вновь подчеркнул, что конфликт должен прекратиться, однако Москва якобы не намерена отказываться от «максималистских целей».

Ранее Трамп заявил о крупном запасе ракет Tomahawk у США.