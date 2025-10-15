Крымский парламентарий описал мир после передачи ракет Tomahawk Украине

Передача США крылатых ракет Tomahawk Украине приведет к другому уровню эскалации военного конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, Tomahawk — «это серьезно и опасно».

«Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел», — сказал Константинов, комментируя поставку американских дальнобойных ракет Киеву.

Депутат также подчеркнул, что тема с поставками Tomahawk все больше используется в качестве инструмента шантажа и давления на Россию.

Накануне постпред США в Североатлантическом альянсе (НАТО) Мэттью Уитакер сообщил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk якобы поставит под угрозу энергетические объекты на территории России и может побудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Уитакер вновь подчеркнул, что конфликт должен прекратиться, однако Москва якобы не намерена отказываться от «максималистских целей».

Журналисты американской The New York Times в свою очередь напомнили, что поставка Tomahawk будет сопряжена с огромными трудностями из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет.

Ранее Трамп рассказал, когда Зеленский попросит его о поставках Tomahawk.