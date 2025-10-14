На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о крупном запасе ракет Tomahawk у США

Трамп: у США имеются большие запасы ракет Tomahawk
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Соединенные Штаты обладают солидным запасом крылатых ракет Tomahawk, рассказал в ходе встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем президент США Дональд Трамп. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Все хотят Tomahawk. Зеленский хочет Tomahawk. У нас много Tomahawk. Вам нужны в Аргентине?» — спросил Трамп у Милея.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Подробностей он не привел, однако ранее и президент Украины Владимир Зеленский, и Трамп давали понять, что речь может идти о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 2500 км.

По данным газеты Spiegel, в случае поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk в зоне досягаемости для ударов окажутся около 2000 объектов оборонного комплекса и военного назначения на территории России.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с поставкой Tomahawk Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами