Трамп заявил о крупном запасе ракет Tomahawk у США

Соединенные Штаты обладают солидным запасом крылатых ракет Tomahawk, рассказал в ходе встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем президент США Дональд Трамп. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Все хотят Tomahawk. Зеленский хочет Tomahawk. У нас много Tomahawk. Вам нужны в Аргентине?» — спросил Трамп у Милея.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Подробностей он не привел, однако ранее и президент Украины Владимир Зеленский, и Трамп давали понять, что речь может идти о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 2500 км.

По данным газеты Spiegel, в случае поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk в зоне досягаемости для ударов окажутся около 2000 объектов оборонного комплекса и военного назначения на территории России.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с поставкой Tomahawk Киеву.