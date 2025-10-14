Предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk якобы поставит под угрозу энергетические объекты на территории России и может побудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Трамп. Он недавно высказывал свои мысли о том, в чем нуждается Украина, в том числе и по Tomahawk. Президент Трамп, безусловно, имеет окончательное слово в этом вопросе и говорит сам за себя», — заявил Уитакер.

По его словам, предоставление ВСУ дальнобойных возможностей могло бы повлиять на позицию России, поскольку «удары на большую глубину» могли бы якобы изменить расчеты президента Владимира Путина.

Уитакер вновь подчеркнул, что конфликт должен прекратиться, однако Москва якобы не намерена отказываться от «максималистских целей». Ракеты Tomahawk – одна из возможностей «для достижения мирного соглашения», считает он.

«Если кто-то и может этого [мира на Украине] достичь, то, бесспорно, это президент Трамп», – сказал Уитакер.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее в Совфеде рассказали о дилемме Трампа из-за ракет Tomahawk для Украины.