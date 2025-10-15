Российские власти готовы передать документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом в социальной сети X сообщила член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

По словам конгрессвумен, посол России в США лично доставит в ее офис 350-страничный документ от правительства Российской Федерации. Луна отметила, что конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.

В марте Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Стало известно, что СССР передавал Соединенным Штатам информацию об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, который устроил покушение на Кеннеди, в том числе данные о его плохих стрелковых навыках. Речь идет о начале 1990-х годов, когда Советский Союз в рамках потепления отношений с США решил передать имевшуюся информацию об Освальде. Из них становится ясно, что КГБ собирал данные на американца, когда тот проживал в СССР с 1959 по 1962 год.

Ранее в США рассекретили письма по делу о якобы вмешательстве РФ в выборы.