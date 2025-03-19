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США опубликовали документы о покушении на Кеннеди

США опубликовали документы о покушении на Кеннеди и других политиков
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Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Документы были рассекречены в соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, предписывающей обнародование всех ранее засекреченных материалов, связанных с покушением на президента Кеннеди. Хотя закон предписывал полную публикацию этих данных к 2017 году, президенты Трамп и Байден неоднократно откладывали это событие, ссылаясь на возможный ущерб национальной безопасности и международным отношениям.

Предыдущие ограниченные публикации не вызвали широкого общественного резонанса. Однако после начала второго президентского срока Трамп издал указ о полном рассекречивании около 80 тысяч страниц документов без какой-либо цензуры.

В феврале портал Axios писал, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило еще около 2400 документов, связанных со стрельбой в Далласе 22 ноября 1963 года. Отмечается, что всего ФБР нашло 14 тысяч страниц засекреченных документов. Их содержание не раскрывается.

Ранее Пушков предрек последствия публикации деталей о покушении на Кеннеди.

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