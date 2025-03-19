Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

СССР заявлял США, что покушавшийся на Кеннеди Освальд был плохим стрелком

СССР передавал Соединенным Штатам информацию об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, который устроил покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди, в том числе данные о его плохих стрелковых навыках. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документы, опубликованные Национальным архивом.

Речь идет о начале 1990-х годов, когда Советский Союз в рамках потепления отношений с США решил передать имевшуюся информацию об Освальде. Из них становится ясно, что КГБ собирало данные на американца, когда тот проживал в СССР с 1959 по 1962 годы.

«В деле указано, что Освальд был слабым стрелком, когда он пытался стрелять по мишеням, находясь в СССР», — отмечает издание.

Кроме того, согласно предоставленным данным, Москва уверяла Вашингтон, что Освальд не являлся агентом советской разведки. В СССР указывали, что бывший морской пехотинец имел очень сложный характер, поэтому его «кому-либо было трудно контролировать».

Также разведка СССР поделилась с Вашингтоном сведениями об отношениях Освальда со своей русской женой Мариной Николаевной Прусаковой, в которой он вступил в брак в 1961 году, когда проживал в Минске. По данным Москвы, отношения супругов были очень напряженными, жена его «постоянно пилила».

Накануне Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Ранее стало известно, что ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди.