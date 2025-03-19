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Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

СССР заявлял США, что покушавшийся на Кеннеди Освальд был плохим стрелком
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STR New/Reuters

СССР передавал Соединенным Штатам информацию об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, который устроил покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди, в том числе данные о его плохих стрелковых навыках. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документы, опубликованные Национальным архивом.

Речь идет о начале 1990-х годов, когда Советский Союз в рамках потепления отношений с США решил передать имевшуюся информацию об Освальде. Из них становится ясно, что КГБ собирало данные на американца, когда тот проживал в СССР с 1959 по 1962 годы.

«В деле указано, что Освальд был слабым стрелком, когда он пытался стрелять по мишеням, находясь в СССР», — отмечает издание.

Кроме того, согласно предоставленным данным, Москва уверяла Вашингтон, что Освальд не являлся агентом советской разведки. В СССР указывали, что бывший морской пехотинец имел очень сложный характер, поэтому его «кому-либо было трудно контролировать».

Также разведка СССР поделилась с Вашингтоном сведениями об отношениях Освальда со своей русской женой Мариной Николаевной Прусаковой, в которой он вступил в брак в 1961 году, когда проживал в Минске. По данным Москвы, отношения супругов были очень напряженными, жена его «постоянно пилила».

Накануне Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Ранее стало известно, что ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди.

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