В США анонсировали встречу Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в конце октября в Южной Корее
close
Damir Sagolj/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится на полях саммита в Южной Корее. Об этом в эфире телеканалу CNBC сообщил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.

По его словам, время проведения встречи лидеров уже согласовано. При этом дипломат уверен, что обеим сторонам удастся урегулировать спорные вопросы, которые связаны в том числе с решением Пекина ввести новые меры экспортного контроля.

Как отмечает Грир, Китай начинает понимать, что надо искать другой путь в торговых отношениях с США. Он уверен, что у обеих сторон есть рычаги давления, но Америка не намерена вводить экспортные меры.

«Это не наша цель. Мы хотим хороших отношений, и для этого Китаю нужно изменить подход», — добавил Грир.

12 октября США предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, но китайская сторона отложила его. До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп готов проявить «разумный подход» в торговых переговорах с Китаем, если Пекин будет действовать аналогичным образом.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о рычагах давления Трампа в торговых войнах.

