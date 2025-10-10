На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что в Китае происходят «очень странные вещи»

Трамп назвал решение КНР по экспорту редкоземельных элементов «враждебным шагом»
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов «враждебным шагом». Об этом он написал в Truth Social.

«В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру о том, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами», — написал американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что КНР также якобы хочет ввести экспортный контроль «практически на все, что только могут себе представить», даже если это не производится в Китае.

Также Трамп заявил, что должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, «однако теперь, похоже, для этого нет причин».

Министерство коммерции КНР сообщило, что с 8 ноября планирует ввести экспортный контроль на ряд товаров, которые связаны со средними и тяжелыми редкоземельными элементами.

Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники писала, что в течение последних недель в крупных китайских портах были мобилизованы команды таможенников для проведения проверок поставок полупроводниковой продукции. Организовано это было на фоне усиления таможенного контроля за импортными поставками чипов.

Ранее сообщалось, что Китай предложил Трампу инвестиции на $1 трлн за отказ от войны.

