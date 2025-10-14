Трамп разочарован урегулированием на Украине, но доволен отношениями с Путиным

РИА: Трамп выразил разочарование в темпе урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — сказал Трамп.

По его мнению, Россия не хочет завершать этот конфликт.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона приветствует намерение главы Белого дома по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

До этого Трамп предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине.

Ожидается, что 17 октября президент США проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Как писало агентство Bloomberg, лидеры двух стран обсудят вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее стало известно, что после завершения конфликта в Газе Трамп планирует решить украинский вопрос.