Царев прокомментировал сообщения о лишении его гражданства Украины

Царев: Зеленский издает указы о лишении гражданства против тех, кого боится

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении бывшего парламентария гражданства республики. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, указы президента не издаются по малозначительным поводам.

«Зеленский лишает гражданства тех, кого боится, и тех, у кого он собирается что-нибудь забрать, а забрать у меня нечего, на Украине у меня уже все забрали», — заявил бывший депутат.

14 октября Зеленский подписал указ о лишении гражданства Царева. Аналогичное решение приняли в отношении танцовщика Сергея Полунина и в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Также мэр Одессы заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать решение в судебном порядке. Труханов высказал мнение о том, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.

