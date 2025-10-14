Зеленский лишил украинского гражданства бывшего нардепа Олега Царева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства экс-депутата Верховной рады Олега Царева. О решении главы государства заявили в эфире украинского телемарафона.

«Лишить гражданства Олега Царева, ранее народного депутата от ОПЗЖ (запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». — Прим. ред.), — сказала ведущая.

До этого аналогичное решение приняли в отношении танцовщика Сергея Полунина.

В 2023 году артисту балета вручили премию президента России для молодых деятелей культуры.

Известно, что у Полунина есть три татуировки с изображением Владимира Путина — по числу рукопожатий с российским президентом. В декабре 2024 года Полунин заявил, что покидает Россию.

Такой же указ украинский лидер подписал и в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. До этого градоначальник сообщил, что в случае лишения украинского гражданства он будет обжаловать решение в судебном порядке.

Также он высказал мнение о том, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.

Ранее мэр Одессы заявил, что город не является русским.