Сергея Полунина лишили украинского паспорта

Президент Украины Зеленский лишил гражданства танцовщика Полунина
Александр Вильф/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства танцовщика Сергея Полунина. О лишении гражданства заявили в эфире украинского телемарафона.

Родившийся в Херсоне Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, работал в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском академическом театре оперы и балета, возглавлял до декабря 2024 Театра оперы и балета Севастополя.

В 2023 году артисту балета вручили премию президента России для молодых деятелей культуры.

Известно, что у Полунина есть три татуировки с изображением Владимира Путина — по числу рукопожатий с российским президентом. В декабре 2024 года Полунин заявил, что покидает Россию.

В сентябре стало известно, что сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко продолжает поддерживать деловые связи с Россией, несмотря на постоянное проживание за рубежом и поддержку украинских властей. Евдокименко является гражданином РФ и регулярно уплачивает налоги в стране.

Ранее Анну Асти внесли в базу «Миротворца».

