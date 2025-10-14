Профессор Дизен призвал Запад позвонить в Москву и свернуть дорогу к войне

Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х заявил, что у стран НАТО все еще есть возможность избежать конфликта с Россией, создав единую систему безопасности в Европе.

«НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности и заключить мир с Россией в любой момент за последние 35 лет», — написал Дизен.

Он призвал «позвонить в Москву» и свернуть «путь к войне».

Накануне генсек Марк Рютте подтвердил, что НАТО готовится к возможному прямому конфликту с Россией. Возможный конфликт с Россией, к которому готовится Североатлантический альянс, будет отличаться от украинского, считает он. Генсек НАТО утверждает, что якобы Россия может развязать военный конфликт с блоком. Согласно его предположению, что если Китай решит вторгнуться на Тайвань, то якобы может попросить Россию «отвлечь НАТО».

В свою очередь немецкий военный историк Зенке Найтцель предрек прямое военное столкновение России и НАТО в обозримом будущем.

Ранее Россию призвали не терять статус опасного «медведя» в глазах Запада.