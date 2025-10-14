На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: латвийский депутат Росликов может оказаться «наживкой» для Кремля

Политолог Панкратов: латвийский депутат Росликов может оказаться агентом Запада
Telegram-канал «Росликов»

Научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал задержание экс-депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы Алексея Росликова.

Эксперт допустил, что это лишь игра, направленная против Москвы. Прибалтика, по его словам, может намеренно создавать образ унетенного сторонника Москвы, чтобы тот втерся в доверие к российской политической верхушке, чтобы потом нанести удар.

Он напомнил о бывшем главе Риги Ниле Ушакове, который много лет выступал за защиту русского языка в Латвии, однако став депутатом Европарламента, проголосовал за резолюцию, призывающую снять ограничение на нанесение ударов Украиной по территории России западным оружием.

«Из него делают борца за Русский мир, которым он никогда не являлся и не является сейчас. Это обычный бизнесмен, правильно выстраивающий свой пиар. Очевидно, что ему помогает служба госбезопасности [Латвии]. Для чего это все делается? Вероятно, готовится новый господин Ушаков», — сказал Панкратов.

Росликов был задержан накануне в Эстонии.

Политик известен своими выступлениями в поддержку русскоязычных граждан Латвии. В Эстонии он собирался встретиться со своими соратниками.

До этого в отношении парламентария возбудили уголовное дело. Его заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Ранее в Латвии задержали мужчину, который выцарапывал на машинах букву Z.

