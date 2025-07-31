В Латвии задержали мужчину, который выцарапывал на машинах букву Z

В Латвии мужчина нацарапал символ Z на четырех автомобилях и попался

Хулиган, который нацарапал на автомобилях в пророссийские символы, задержали в Латвии. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в Даугавпилсе. Символ Z обнаружили на четырех автомобилях — Mercedes Benz, Volvo XC90, Volvo S80 и Fiat Stilo, которые были припаркованы на улицах Смилшу и Энергетиков.

По информации пресс-центра Госполиции, материальный ущерб, нанесенный автовладельцам, составил €3,8 тыс. (около 347 тыс. рублей). Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался местный житель 1992 года рождения, уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Ведется следствие.

До этого в Латвии задержали защитившего русский язык депутата. 5 июня Алексей Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации». Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски. 9 июня в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

Ранее в Латвии прошли задержания за русские военные песни и символику 9 Мая.