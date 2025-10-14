Лукашенко успокоил Трампа по поводу Нобелевской премии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его американскому коллеге Дональду Трампу не стоит переживать, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. Об этом пишет агентство БелТА.

«Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене» , — сказал Лукашенко.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает награду. Лауреатам премии помимо денежного приза вручается золотая медаль весом около 200 граммов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо.