Каллас приехала в Киев и пообещала привлечь Россию к ответственности

kajakallas/X

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла с визитом в Киев. Публикация появилась на ее странице в социальной сети Х.

На вокзале ее встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как сообщила Каллас, «украинцы вдохновляют мир своим мужеством», а их стойкость требует полной поддержки со стороны Евросоюза.

«Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за ее военные преступления», — сказала Каллас.

До этого Кая Каллас призвала послать России «четкий сигнал» о том, что она «просчиталась» в конфликте на Украине. Согласно ее утверждению, у России якобы «скоро возникнут проблемы».

«Мы должны послать четкий сигнал: вы просчитались! Время просто не на вашей стороне», — сказала глава дипломатии ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала свое видение «победы» Украины.

