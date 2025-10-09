Глава дипломатии ЕС назвала свое видение «победы» Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что победой Украины в конфликте с Россией стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций от России. Своими рассуждениями она поделилась в интервью Die Zeit, отказавшись обсуждать «поражение России».

«Если бы Украине удалось вернуть все территории, захваченные Россией военным путем, и получить репарации за понесенный ущерб, это было бы огромным успехом», — сказала Каллас.

По ее словам, рано или поздно России и Украине придется сесть за стол переговоров, однако нужно гарантировать, что «агрессия не окупится». В противном случае, считает Каллас, последствия будут видны во всем мире.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске, оказался исчерпан. По его словам, причиной стала деструктивная политика Европы.

