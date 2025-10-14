Финский аналитик высказался о роли Путина в определении судьбы Европы

Будущее Европы зависит от политики президента России Владимира Путина. Такое мнение в социальной сети X высказал финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.

«Думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах Путина», — считает он .

По мнению Малинена, если глава российского государства «будет слишком мягок», то Европа станет жертвой военного конфликта, который «в конечном итоге охватит Соединенные Штаты и весь остальной мир».

4 октября турецкая газета dikGazete заявила, что европейским странам необходимо прислушаться к предупреждениям президента России, которые он озвучил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

3 октября немецкое издание Berliner Zeitung писало, что выступление Путина на «Валдае» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом. По мнению BZ, в речи российского лидера прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой.

2 октября Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие длилось почти 4 часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России. Президент много шутил: пообещал «больше не запускать дроны в Копенгаген», назвал себя будущим главой ЦРУ, а также назвал Дональда Трампа «комфортным собеседником». О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Японии увидели в словах Путина намек на удар «Орешником» по Европе.