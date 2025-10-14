Байден похвалил Трампа и его команду за прекращение огня в секторе Газа

Бывший президент США Джо Байден в социальной сети X похвалил нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа и его команду за их работу по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Я испытываю облегчение, что этот день настал. Выражаю признательность президенту Трампу и его команде», — написал он.

При этом Байден отметил, что его администрация также много работала, чтобы вернуть заложников домой и положить конец войне.

«Теперь, при поддержке США и всего мира, Ближний Восток идет по пути мира, который, надеюсь, будет прочным», — подчеркнул экс-президент.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

После выступления в кнессете президент США отправится в Египет на саммит по прекращению войны в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе.