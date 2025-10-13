Трамп охарактеризовал мирную сделку по Газе как «самую сложную»

Трамп: мирная сделка по сектору Газа крупнейшая и самая сложная

Мирная сделка по сектору Газа крупнейшая и самая сложная. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению войны в анклаве, пишет РИА Новости.

«Это крупнейшая и самая сложная сделка», — сказал американский лидер после подписания документа.

Глава Соединенных Штатов также говорил, что это «очень важное подписание».

Свои подписи поставили президенты еще нескольких государств: Египта, Катара и Турции.

Незадолго до этого Трамп заявил, что поприветствовал бы вступление египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси в состав «совета мира» по сектору Газа.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.